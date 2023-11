Absoluut geen toeval dat Baloise Trek Lions niet meer weg te denken is van het voorplan: "Dat is de visie van Sven Nys"

Welke cross er ook aankomt, Baloise Trek Lions - de ploeg van teammanager Sven Nys - rijdt prominent in beeld. Een toeval kan je dat niet meer noemen.

Terwijl in het verleden vooral Pauwels Sauzen-Bingoal als ploeg sterk naar voren kwam, lijkt Baloise Trek Lions die rol te hebben overgenomen. Dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Er is een goede mix van jeugd en ervaring, met Sven Nys als architect van die samenstelling.

SVEN NYS HEEFT GOEDE MIX VERZAMELD

Jaar na jaar is die kern verder uitgebouwd. "We hadden al een stabiele basis met ervaren renners en rensters als Lucinda Brand en Lars van der Haar, maar daarnaast hebben we de voorbije jaren gekozen voor jong talent", zegt trainer Paul Van Den Bosch bij Sporza. "Dat is de visie van Sven Nys."

Hoewel ook het ploegbelang nu af en toe kan uitgespeeld worden, zijn er altijd individuen die zwaarder doorwegen dan anderen. Volgens Van Den Bosch is een sleutelrol wel weggelegd voor Lars van der Haar. "Zijn aandeel in deze ploeg is niet te onderschatten. Hij is onze wegkapitein."