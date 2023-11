Adrie van der Poel begrijpt iets niet: "Is dat nu echt nodig?"

Het wielerpeloton wordt ieder seizoen jonger, ook in 2024. Adrie van der Poel stelt zich daar vragen bij.

De trend van verjonging zet zich steeds sneller door in het peloton. Zo werden Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Cian Uijtdebroeks en Juan Ayuso al op hun 18de of 19de prof. Ook in 2024 komen er weer enkele tieners bij in het peloton.

Bij UAE Team Emirates worden Jan Christen (19), Antonio Morgado (19) en Isaac del Toro (19) prof, bij EF Education-EasyPost is er Markel Beloki (18) en INEOS Grenadiers geeft de Amerikaan Andrew August (18) een kans.

Vragen bij vroeg prof worden

Adrie van der Poel stelt er zich toch vragen bij. "Zo vroeg prof worden, is nu echt dat nodig?", stelt hij bij Het Nieuwsblad. Hij gebruikt onder meer het voorbeeld van Juan Ayuso (21), die al derde en vierde werd in de Vuelta.

"Dan haal je een heel hoog niveau, maar zien we die de komende jaren nog beter worden? Ik twijfel daaraan", zegt Van der Poel nog. De carrière van renners die zo snel prof worden, zal waarschijnlijk ook op jongere leeftijd ten einde zijn.