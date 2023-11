Al dan niet storend effect bij problematiek in het veldrijden: "Enkel Nys, Van Aert, Van der Poel en Iserbyt genoemd"

Een problematiek in het veldrijden steekt hard de kop op. Wat betekent dat juist voor Van Aert, Van der Poel & co? Die vraag is de afgelopen dagen al gesteld, maar Gert Vervoort vraagt ook aandacht voor het brede veld.

Sinds UCI-voorzitter Lappartient zich kritisch heeft uitgelaten over veldrijders die besluiten om Wereldbekercrossen over te slaan, zit het spel op de wagen. Want hoe moeten de programma's dan ingevuld worden? "Tot nu toe zie ik enkel reacties van de UCI en collega ploegleiders die het over de top 5 hebben", zegt Gert Vervoort.

Bij Proximus-Cyclis-Alphamotorhomes is Vervoort aan de slag als sportdirecteur. "Enkel de namen Nys, Van der Poel, Van Aert en Iserbyt worden genoemd. Maar laten we de top 10 tot 30 eens bekijken. Er staan immers nog meer renners aan de start."

ER IS MEER DAN VAN AERT EN VAN DER POEL

Ligt het erg op de maag dat het dan telkens over die grote jongens gaat? "Storen doet dat niet echt, maar het is wel een bekommernis." En hoe zit de situatie van de anderen uit het crosswereldje in mekaar? "Zij willen deze Wereldbekers maar al te graag rijden maar moeten wekelijks knokken om ze te mogen rijden."

Bovendien worden ook zij geconfronteerd met een bomvolle kalender. "Week na week van Wereldbekercross naar Wereldbekercross rijden... Dat is heel belastend, ook naar entourage en supporters toe."