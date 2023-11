Kersvers veldritprogramma Wout van Aert beroert fameus de gemoederen: "Nu al Mathieu van der Poel feliciteren"

Op sociale media reageren veldritfans op het beperkte veldritprogramma van Wout van Aert. Zo zit de Azencross in Loenhout er deze keer voor hem niet in. Eén van zijn fans laat hierover de teleurstelling blijken op X. Anders zijn ze er daar in grote getalen bij. Het rondje ligt op amper 30 kilometer van de woonplaats van Van Aert.

"Hij zal niet starten in het WK veldrijden", meldt een ander account dan weer het meest opvallende nieuws van de dag. "Ik wil nu al Mathieu van der Poel feliciteren met het winnen van zijn zesde wereldtitel." Als Van Aert niet meedoet en Van der Poel wél, is de Nederlander in één klap de uitgesproken favoriet.

Wout van Aert has officially announced his cyclocross program and also that he will definitely not start at the cyclocross world championships in Tábor, Czech Republic. 😢



So I would like to congratulate Mathieu van der Poel in advance for winning his sixth world title. 🌈👏🏼 pic.twitter.com/4NKxVJLN9H