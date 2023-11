Na passage in Colombia plant Wout van Aert terug erg opmerkelijk initiatief maar groot doel kan er anders over beslissen

Wout van Aert lijkt momenteel wel de man van de opmerkelijke initiatieven. Pas nog in Colombia opgedoken voor een gran fondo en in het voorjaar van 2024 haalt hij mogelijk de loopschoenen uit zijn kast.

In een video op zijn Instagram Stories maakt Van Aert reclame voor een wereldwijde looptocht voor onderzoek naar ruggenmergletsels. In de Lage Landen is Breda de plaats van afspraak. "Op 5 mei lopen we de Wings for Life World Run in Breda. Een evenement waar duizenden Belgen en Nederlanders samen gaan lopen voor het goede doel."

VAN AERT PRESENT ALS AGENDA HET TOELAAT

"Wij gaan lopen voor de mensen die het niet meer kunnen", belooft nog. Het is maar de vraag wie hij met die 'wij' bedoelt. En of hij er dus zelf bij zal zijn. Van Aert geeft op Instagram de indruk van wél, maar nuanceert in een persbericht. "Als mijn agenda het toelaat, sta ik ook aan de start."

Die agenda is al een tijdje onderwerp van discussie. En die vijfde mei, dan is de Giro al bezig. Er is sprake van dat Van Aert daar voor een top 5 in het klassement zou gaan, maar bij zijn ploeg Jumbo-Visma willen ze zijn deelname vooralsnog niet bevestigen.

DUIDELIJKE OPROEP VAN WOUT VAN AERT

In elk geval wil de wielrenner uit de Kempen zo veel mogelijk mensen aanzetten om op de afspraak te zijn in Breda. "We proberen er zoveel als mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en de volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Houd zondag 5 mei vrij en kom naar Breda. Een mooie stad, niet ver van mijn thuis."