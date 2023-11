Niels Albert grapt en legt uit: "Dankzij Wout van Aert zit ik ermee"

Niels Albert (37) ziet er plots anders uit. Hij koos voor een haartransplantatie in Hasselt en moest daarvoor ook de rest van zijn haar afscheren. De ex-wielrenner schaamt zich allerminst en komt met een extra woordje uitleg.

Niels Albert heeft al enkele jaren last van haaruitval en koos dan maar voor een haartransplantatie. Die liet hij bewust uitvoeren in Hasselt en niet in bijvoorbeeld Turkije, zoals veel mensen doen. "Ik vlieg niet graag", aldus Albert daarover in de podcast LAMBERT & ALBERT.

"Ik verloor een weddenschap, omdat ik had gezegd dat Wout van Aert het WK gravel ging winnen", gekscheerde hij eerst nog. Om vervolgens het volledige verhaal uit de doeken te doen over zijn keuze om een transplantatie te ondergaan. "Nee, dat is niet waar."

Interessant om het te doen

"Ik heb de keuze gemaakt om mijn haar te laten inplanten vooraan op mijn hoofd. Van al het denken was dat minder geworden. Ik heb me laten overtuigen, het leek me interessant om dat te doen. Ik wilde het persoonlijk contact als er iets zou misgaan, daarom koos ik voor Hasselt. Ik had vertrouwen in de mensen die het deden."

"Het is een wonde die moet genezen, maar aan 50 kilometer per uur vallen doet meer pijn. Als dit de ergste pijn is die ik nog ga meemaken, dan sta ik er goed op voor de rest van mijn leven. Ik lig er niet wakker van, iedereen moet die keuze zelf maken. Voor mij is het ok."