Niet enkel gefeest in Amsterdam: Remco Evenepoel heeft zich ook sportief uitgeleefd, maar eens niet op de fiets

Een uitstapje Amsterdam van Remco Evenepoel is erg veelbesproken. Hoe hij daar tekeer ging tijdens een party met elektronische muziek, zo hadden we hem nog niet dikwijls gezien.

Die beelden zijn inmiddels wel bekend. Het is na een druk seizoen hem ook meer dan gegund om eens uit de bol te gaan. Maar er zijn de voorbije dagen nog andere beelden van Remco Evenepoel rondgegaan op sociale media, waarbij de nadruk toch opnieuw lag op het sportieve.

Enquanto isso, “o mundo é meu” para Remco Evenepoel em seu último dia de férias em Amsterdam, num show de música eletrônica. Segura o menino. :-) pic.twitter.com/OLrv8XSG3i — BikeBlz (@BikeBlz) November 12, 2023

Het zijn immers beelden van een Remco Evenepoel die aan padel doet in Amsterdam. Dat Evenepoel naast het wielrennen een voorliefde heeft voor voetbal, is algemeen geweten. Ook een heel andere balsport als padel kan Evenepoel dus bekoren. Hij is duidelijk een atleet met verregaande sportieve interesses.

Uiteraard stond Evenepoel niet als enige op het padelterrein. De wereldkampioen tijdrijden waagde zich aan dit intermezzo in het gezelschap van Rob Merchie (masseur bij Soudal Quick-Step), goede vriend en neef Dario Kloeck en leeftstijlcoach Ruben Ostijn.