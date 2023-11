Ploeg van Wout van Aert heeft plan om tegenstanders weer voor te zijn en met nog meer talent wielertop te bestormen

De ploeg van Wout van Aert was dit jaar al het beste team in het peloton, zo zeggen de statistieken. Stilstaan is achteruit gaan en dus maken ze Jumbo-Visma werk van een nieuw plan om nog meer talent naar voren te schuiven in de toekomst.

Om dit te kunnen verwezenlijken gaat het een intensief partnership aan met een Nederlandse juniorenploeg, die door Robbert de Groot een zeer gerenommeerde wielervereniging met een enorme staat van dienst en professionele cultuur genoemd wordt. De Groot is Head of Development bij Jumbo-Visma. "Door een samenwerking aan te gaan met JEGG-De Jonge Renner Academy willen we in een vroeger stadium talentvolle renners intensiever volgen in hun ontwikkeling", klinkt het op de site van het WorldTour-team. © photonews Ook sportief directeur Merijn Zeeman schaart zich achter deze aanpak. "De samenwerking met JEGG-De Jonge Renner Academy geeft ons de kans om een bijdrage te leveren aan Nederlandse én buitenlandse talentontwikkeling. Tegelijk profiteert veel andere jeugd mee doordat we onze kennis en expertise gaan delen."