Toptalent Fleur Moors maakt datum van haar rentree bekend na blessure

Het Belgische toptalent Fleur Moors (18) staat dicht bij haar rentree in het veld. Ze was bijna twee maanden out met een blessure.

Fleur Moors kende een topseizoen op de weg met als uitschieter de Europese titel bij de junioren in Nederland. Maar niet veel later lag de Belgische in de lappenmand. Tijdens de verkenning van de eerste cross in Beringen kwam Moors ten val. Ze brak haar rib, maar na een onderzoek bleek dat Moors ook een gescheurde nier had opgelopen. Er bleek ook een lekkage te zijn aan haar nier. Op de luchthaven op weg naar Waterloo plaste Moors plots bloed, wat het probleem aan haar nier aan het licht bracht. Wereldbeker Dublin Maar afgelopen maandag kreeg Moors groen licht van de dokters na een controle aan haar nieren, dat liet Moors weten bij Wielerflits. Ze wil op 26 november haar rentree maken in de Wereldbeker van Dublin, als bondscoach Sven Vanthourenhout haar selecteert. Moors moest de afgelopen maand op de rollen trainen en was dat ook kotsbeu. Woensdag kon ze weer haar eerste loop- en crosstrainingen afwerken. Vooral aan haar explosiviteit zal ze de komende tijd moeten werken om terug te krijgen.