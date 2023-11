Ex-Tourwinnaar wil Van Aert en Van der Poel uitdagen: "Daar is het allemaal begonnen"

Geraint Thomas (37) verlengde onlangs zijn contract met twee jaar bij INEOS Grenadiers. De Welshman kijkt alvast uit naar 2025.

Geraint Thomas focuste de voorbije jaren vooral op klassementen in rittenkoersen. In 2018 won hij de Tour, dit jaar had hij tot de voorlaatste rit de roze trui om zijn schouders in de Giro, maar verloor die nog aan Primoz Roglic.

Welke koersen de Welshman in 2024 zal rijden, is nog niet duidelijk. Maar voor 2025 heeft hij wel al een idee. "In 2025 zou ik echt weer graag deelnemen aan de klassiekers", zegt hij bij GCN. "Volgend jaar gaat me dat nog niet lukken, vermoed ik."

Wellicht rijdt Thomas in 2024 opnieuw de Giro, wat geen goede combinatie zou zijn met de klassiekers. "Als je er een paar doet, vind ik dat je ze allemaal moet rijden. En dat zou ik heel graag willen doen in 2025. In de klassiekers is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen." Krijgen Van Aert, Van der Poel en Pogacar zo nog een nieuwe concurrent?

In 2014 werd Thomas bijvoorbeeld derde in de E3 Harelbeke en achtste in de Ronde van Vlaanderen. In 2015 was hij de beste in de E3, voor Stybar en Trentin. Daarna schoolde Thomas zich meer en meer om naar een ronderenner.

Als Thomas in 2025 opnieuw het Vlaamse voorjaar zou rijden, treedt hij in de voetsporen van Bradley Wiggins. Hij reed zowel in 2014 als 2015 onder meer Parijs-Roubaix, nadat hij in 2012 als eerste Brit ooit de Tour won.