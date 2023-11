Bondscoach trekt aan de alarmbel over de cross: "Nooit bij betrokken geweest"

De UCI blijft maar dreigen tegen renners die de Wereldbeker overslaan. Zij zouden in de toekomst niet meer mogen deelnemen aan het WK.

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt is niet opgezet met de houding van de UCI. Zij zouden volgens hem de renners niet moeten dwingen, maar juist verleiden om meer in de Wereldbeker te rijden.

Al komt er ook een stukje geschiedenis bij kijken, aldus De Knegt. “We zijn destijds niet betrokken bij de uitbreiding van de wereldbeker naar zestien crossen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “De uitvoering kwam in handen van Flanders Classics en dat is een commerciële partij, dus die staan er ook commercieel in.”

Daar heeft De Knegt begrip voor, maar er moet snel met alles en iedereen overlegd worden. “Laten we als bonden en teams snel om tafel gaan met de UCI om te zorgen dat renners de wereldbeker kunnen en willen rijden. Nog niet zo lang geleden was de wereldbeker gewoon dé reeks met het meeste prestige, die bij de renners echt veel aanzien had. Maar zestien wedstrijden zoals ze bij Flanders Classics ooit wilden – en nu in de praktijk veertien – is gewoon te veel.”