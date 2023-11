Michel Wuyts haalt zwaar uit naar BORA-hansgrohe over Cian Uijtdebroeks

Is Cian Uijtdebroeks op weg naar de uitgang bij BORA-hansgrohe? Mede door de komst van Primoz Roglic lijkt de toekomst van de talentvolle Belg onzeker bij de ploeg.

De relatie tussen Cian Uijtdebroeks en BORA-hansgrohe lijkt verzuurd. Uijtdebroeks had tijdens de Vuelta een aanvaring met zijn Russische ploegmaat Aleksandr Vlasov en na de Chrono des Nations was Uijtdebroeks bijzonder kritisch over het tijdritmateriaal.

Met de komst van Primoz Roglic heeft BORA-hansgrohe ook een nieuwe kopman aangetrokken, die de volgende twee jaar de kopman wordt in de Tour. Uijtdebroeks trekt wellicht in 2024 als kopman naar de Giro.

Maar of dat bij BORA-hansgrohe zal zijn, is maar de vraag. Het zou kunnen dat hij zijn contract van nog één jaar niet meer uitdoet en in 2024 al voor een ander team rijdt. Maar dan moet er wel een akkoord gevonden worden tussen alle partijen. Zoals dat met Roglic en Jumbo-Visma gebeurde.

INEOS Grenadiers of Jumbo-Visma?

Michel Wuyts ziet alvast twee mogelijke teams voor Uijtdebroeks. "Het door de wisselvallige Pidcock kabbelende INEOS zou een treffelijke partij zijn", zegt hij bij HLN.

"En, o wonderlijke speling van het lot, met de miljoenen van Roglic kan Visma zowaar een kandidaat-kopman voor de Giro strikken. Wonderlijke handelswereld, toch? Zeker is dat door Uijtdebroeks in vraag te stellen Ralph Denk (teammanager van BORA-hansgrohe, nvdr.) effen af blundert. Eén van ’s werelds grootste talenten verpats je niet."