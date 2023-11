Roger De Vlaeminck zet Pidcock op zijn plaats: "Zelfs daarvoor te licht"

Tom Pidcock kiest net als Wout van Aert voor een bijzonder klein veldritprogramma. Niet iedereen toont daar het nodige begrip voor.

Roger De Vlaeminck is niet bepaald opgetogen dat renners een groot deel van het veldrijden aan hun neus voorbij laten gaan. Hij haalt dan ook goed uit naar Wout van Aert en Tom Pidcock.

Voor Mathieu van der Poel is onze landgenoot opvallend milder, omdat hij het WK veldrijden in Tabor wel nog zal rijden. Al is het ook logisch dat hij als regerende kampioen die keuze maakt.

Wout van Aert mocht het al horen van De Vlaeminck, zeker omdat hij Van der Poel aankan en de wereldtitel van hem kan afsnoepen. Over Pidcock denkt de Belgische wielerlegende totaal anders.

Zeker omdat de Brit focust op de Olympische Spelen in het mountainbiken en die een heel eind verwijderd zijn van het WK veldrijden dat begin februari op de agenda staat.

De Vlaeminck zet Pidcock dan ook stevig op zijn plaats. “Het is Pidcocks goed recht dat hij focust op het mountainbiken, maar de Spelen zijn pas in augustus”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“En voor hetzelfde geld komt hij daar ook Van der Poel tegen en is hij geklopt. Want tegenover Van der Poel is hij toch nog te licht”, is de mening van De Vlaeminck heel erg duidelijk.