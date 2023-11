Thibau Nys kaatst de bal terug na uithaal van UCI-voorzitter: "Desnoods start ik niet op het WK"

Thibau Nys was het mikpunt van UCI-voorzitter David Lappartient voor de Wereldbeker in Dendermonde. In Troyes is Nys er wel weer bij en reageert hij voor het eerst.

Thibau Nys koos er vorige week voor om op zondag de Wereldbeker in Dendermonde over te slaan, maar reed op zaterdag in Niel. UCI-voorzitter David Lappartient was daar niet mee gediend en haalde uit richting Nys.

"Nys reed een slecht Europees kampioenschap en zegt dan moe te zijn, maar waarom zou je dan wel op zaterdag in Niel gaan rijden", zei Lappartient bij DirectVélo. "Als je moe bent, rijd je niét", stelde de Fransman.

Eigen programma uitstippelen

Vader Sven Nys verdedigde zijn zoon, maar zelf reageerde Thibau nog niet. "Hoe ik die hetze beleefd heb? Niet, ik ben daar echt niet mee bezig", zei Nys bij HLN. "Ze gooien hun eigen ruiten in."

Lappartient dreigde om renners die manches van de Wereldbeker overslaan uit te sluiten van volgende manches én het WK. Maar Nys is niet onder de indruk van dat dreigement. "Desnoods start ik niet op het WK."

Nys wil in zijn eerste jaar bij de profs niet denken aan een eindklassement en kiest wedstrijd per wedstrijd uit. Ook met de verplaatsingen van de Wereldbeker heeft hij geen probleem. Hij was er al bij in Waterloo en nu in Troyes. En ook in Dublin is hij erbij. "Ik wil gewoon mijn eigen programma uitstippelen."