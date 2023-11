Quinten Hermans stevig geschrokken na wat hij ziet na zijn vakantie

Quinten Hermans stoomt zich klaar voor zijn start van het veldritseizoen. Het is nog eventjes wachten vooraleer hij eraan begint.

Op 16 december rijdt Quinten Hermans zijn eerste cross van dit seizoen. Dan gaat hij van start in de X2O-cross van Herentals. Momenteel zit hij nog op Tenerife om te trainen.

Met welke vorm hij aan het seizoen zal beginnen is heel moeilijk in te schatten. Toen hij terugkwam van vakantie was het toen wel opkijken dat Hermans deed.

“Ik hoop tegen dan opnieuw over een beetje vorm te beschikken want toen ik onlangs thuiskwam van Thailand schrok ik toch wel toen ik op de weegschaal stond”, vertelt Hermans aan Het Belang van Limburg. “Vier kilo's extra: dat was ik niet meer gewoon. Nu, mijn lichaam had die reserves wel dringend nodig.”

De voorbije jaren stond Hermans iets te scherp en dat zorgde voor problemen. “Vorig jaar ben ik iets te lang doorgegaan op mijn elan dat ik op de weg etaleerde. Ik wilde goed zijn op het EK in Namen, en daar heb ik achteraf de tol voor betaald. Nadat ik hervatte heb ik altijd dat ene procentje gemist. Zowel in het veld als op de weg.”