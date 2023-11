Quinten Hermans twijfelt heel erg hard: "Door Wout van Aert"

Op 16 december duikt Quinten Hermans weer het veld in. Het is uitkijken of hij ook op de kampioenschappen van de partij zal zijn.

Zoals het er nu naar uitziet zal Quinten Hermans op 14 januari op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke zijn laatste cross van dit seizoen rijden. Dat is heel duidelijk, ook al begint hij pas op 16 december. Nochtans is er iets dat ongelofelijk kriebelt: deelnemen aan het WK in Tabor op 4 februari, omdat er wel degelijk prijzen te pakken zijn dit jaar. “Alleen als alles deze winter goed verloopt, overweeg ik deelname aan het WK in Tabor. Ik wil daar niet flauw over doen” vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Net zoals iedereen heb ook ik gelezen dat Pidcock en Van Aert passen voor het WK.” En dat biedt heel wat mogelijkheden. “Wat natuurlijk perspectieven opent om het WK-podium te halen. Al dromen de andere jongens daar natuurlijk ook van. Ik weet dat de omloop in Tabor me ligt. Ik heb daar altijd graag gereden.” Al moet hij wel geselecteerd worden door de bondscoach. “Kom ik niet in aanmerking? Dan is het maar zo. Mijn echte hoofddoelen blijven op de weg liggen, meer bepaald de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”