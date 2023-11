Armstrong na dopingbekentenis van vriend Ullrich: "Wij waren de grootste"

Lance Armstrong en Jan Ullrich waren tijdens hun carrière een tijdje rivalen, zowel op als naast de fiets. Maar zijn ondertussen wel goede vrienden.

Deze week gaf de Tourwinnaar van 1996, Jan Ullrich, zijn dopinggebruik eindelijk publiek toe. Daarmee komt hij hetzelfde schuitje als zijn vriend Lance Armstrong, die zijn zeven Tourzeges geschrapt zag na bekentenissen over doping.

Toch is Armstrong niet verlegen om zichzelf nog altijd veel eer te geven. "Wij waren allebei iconen in onze land", zegt hij bij Zeitmagazin. "Ik had kanker overwonnen en had heel veel mensen geïnspireerd", stelt Armstrong.

Slachtoffers van hun generatie

"Jan was dan weer de eerste Duitse winnaar van de Tour. Ook al klinkt het onbescheiden: we waren de grootsten in de wielersport, wereldwijd. En we maakten deel uit van deze waardeloze generatie", stelt Armstrong.

Maar Armstrong stelt wel dat ze slachtoffers waren van hun generatie. "Noch ik, noch Jan, noch iemand van onze generatie had deze beslissing moeten nemen. Helaas was de realiteit anders."

"Het kostte me tien verdomde jaren om me een weg uit dit gat te vechten. Mijn leven implodeerde. Ik verloor niet alleen miljoenen dollars, ik verloor bijna alles wat mij had gedefinieerd."