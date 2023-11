Onklopbaar, maar ze rijdt niet in Dublin: Fem van Empel verdedigt haar keuze

Fem van Empel blijft dit seizoen nog altijd ongeslagen. De Nederlandse wereldkampioen staat zondag wel niet aan de start in Dublin.

Na een stage van twee weken in Spanje stond Fem van Empel opnieuw aan de start van een cross. In Kortrijk moest ze wel even achtervolgen na een valpartij, maar uiteindelijk ging ze op en over Lucinda Brand.

Voor Van Empel is het al haar achtste zege van het seizoen. Sinds het WK van begin februari is het zelfs de tiende zege op rij voor Van Empel. De regenboogtrui kon dus nog niet geklopt worden.

Dat zal zondag ook in Dublin niet het geval zijn, want Van Empel start niet in de Ierse hoofdstad. "Ik ben nog jong en wil liefst maar een wedstrijd per weekend rijden", zei Van Empel na haar zege in Kortrijk.

Focus op X2O Trofee

In de X2O Trofee gaat het wel uitstekend voor Van Empel, haar voorsprong is nu al meer dan 4 minuten op eerste achtervolger Denise Betsema. Lucinda Brand volgt al bijna op 6 minuten van de wereldkampioene.

"Ik heb voor het seizoen keuzes gemaakt en daar wil ik me aan houden, dus ik rijd wel een groot deel van het X2O-klassement. We zullen zien hoe het verloopt. Ik probeer me nu gewoon te focussen op wat komt."