🎥 Altijd iets met de Vélo d'Or: Van der Poel greep er tot ontsteltenis van velen naast, Roglic kijkt raar op bij uitreiking

De Sloveen heeft de Vélo d'Or gewonnen in 2020, een jaar waarin hij tot eind augustus alle rittenkoersen won waar hij aan de start verscheen. Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Giro en de Ronde van Burgos kwamen achtereenvolgens op zijn palmares. Roglic triomfeerde ook nog in een eendagskoers: de Ronde van Emilia.

Maar wat blijkt? De man die Jumbo-Visma inruilt voor BORA-hansgrohe had die Vélo d'Or nog altijd niet in zijn bezit. Die is nu pas aan hem overhandigd tijdens het BEKING-event. "Beter laat dan nooit", grapt Roglic op het podium. "Ik moest het jaar al eens checken: 2020. Het is altijd mooi om zoiets te mogen ontvangen."

" Better late than never, had to already check which year it was." 😅👌🙈@rogla finally gets his Velo d'or 🏆!#rogla #roglic #bekingevents pic.twitter.com/8mztxIaVd9