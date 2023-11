Als Van Aert en Van der Poel ingestapt zijn zal ook de allerbeste Van der Haar te zien zijn: "Nog niet eerder zo gedaan"

De tijd begint te tikken voor Van der Haar & co, want binnen enkele weken zullen Van Aert en Van der Poel ook weer instappen in de cross. Alhoewel: Van der Haar is van plan om net in die periode op zijn best te zijn.

Naar de Nederlandse kampioen hoeft u in Dublin niet te zoeken. Er komt daarna nog wel een veldritweekend voor hem aan, maar dan vertrekt hij op stage naar Mallorca, vertelt VDH na de cross in Kortrijk aan In De Leiderstrui. "Ik heb nog maar één cross minder gedaan dan de rest, maar ik ben ook nog ziek geweest, dus ik weet niet hoeveel profijt ik daar op dit moment van heb." Het opzet is om sterk voor de dag te komen in de kerstperiode. Net wanneer Van Aert en Van der Poel hun eerste crossen achter de rug zullen hebben. ANDERE AANPAK VAN DER HAAR "Richting januari hoop ik op een positief effect. Je kunt iets meer duurtrainingen doen, waardoor je hopelijk iets meer over hebt richting het einde van het seizoen." Het is een verandering van aanpak voor Van der Haar. "Dat heb ik nog niet eerder zo gedaan, nee. Toen ik heel jong was nog wel, maar de laatste jaren niet meer."