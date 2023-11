Ervaringsdeskundige bij uitstek heeft geen enkele twijfel: "Voor het WK mogen we Mathieu van der Poel opschrijven"

Het woord van een ervaringsdeskundige is veel waard. Is Mathieu van der Poel nu echt al zeker van de wereldtitel veldrijden? Velen vermoeden dat sinds de aankondiging van Wout van Aert.

Die voorziet in zijn programma in principe geen ruimte voor het WK en dan heeft Mathieu van der Poel gewonnen spel, is de theorie. Je hebt dan nog wel de pure crossers die al sinds het begin van het seizoen het beste van zichzelf geven. Dat neemt niet weg dat toch vooral de kampioenschappen zwaar doorwegen op de cv.

Wat mogen we op dat vlak nog verwachten? "Voor het WK mogen we Mathieu van der Poel opschrijven", bevestigt ook Paul Herygers in De Zondag. Als wereldkampioen van 1994 weet Herygers wat nodig is om een WK te winnen en ook volgens hem heeft Van der Poel dus uitermate goede papieren.

En voorts? "Als Wout van Aert effectief het BK aan zich voorbij laat gaan, zullen er veel beginnen te dagdromen. De Berencross in Meulebeke heeft een parcours dat heel veel renners aankunnen. Michael Vanthourenhout kan dat als de beste, maar ook Iserbyt, Sweeck en Nys kunnen dat."

Een Thibau Nys die in zijn eerste profjaar al de Belgische titel pakt: Herygers sluit het niet uit. "Stel je voor: 21 jaar en Belgisch kampioen. Maar dan zal hij uit zijn pijp moeten komen."