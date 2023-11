Nieuw, jong powerkoppel in de koers: multitalent Zoe Bäckstedt verklaart haar liefde aan renster uit de Lage Landen

Een nieuw, jong koppel doet de liefde in de koers oplaaien. Zoe Bäckstedt en haar partner uit de Lage Landen Femke Beuling delen hun liefde met de buitenwereld.

De 19-jarige Britse, dochter van Magnus Bäckstedt, is één van de grootste talenten in het vrouwenwielrennen. Zowel op de piste, in het veld als op de weg geldt zij als de standaard in haar leeftijdscategorie. De liefde heeft ze dan weer gevonden in Nederland.

En meer bepaald bij Femke Beuling, een 23-jarige Nederlandse die op de weg rijdt EF Educaton-TIBCO-SVB, een wielerploeg waar Bäckstedt in het verleden ook voor gereden heeft. Bäckstedt bewijst dat het haar menens is door "Ik hou van jou" in het Nederlands te schrijven op Instagram.

Met daarbij nog een aantal veelzeggende foto's van hen beiden. Verschillende rensters hebben er op gereageerd met positieve emoji's, onder wie ook Shari Bossuyt. Ook wij wensen het jonge koppel uiteraard het beste.