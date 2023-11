Onwaarschijnlijke statistiek op komst, zelfs Van Aert en Van der Poel kunnen er puntje aan zuigen: "Met eigen ogen zien"

Wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel meedoen in de cross, heet het dat zij er met kop en schouders bovenuit steken. Maar echt alles winnen? Dat was nog niet aan hen besteed.

Ze waren er beiden al wel eens dichtbij: Van der Poel in 2019-2020 en Van Aert in 2021-2022. In die respectievelijke gevallen kon slechts één wedstrijd niet winnend afgesloten worden. Anno 2023 is in het vrouwenveldrijden een dominantie zo groot dat een perfect rapport er wel zit aan te komen.

Paul Herygers gelooft alvast dat Fem van Empel daar naar op weg is. "Ik schat de kans dat ze alles wint hoog in", zegt de analist in De Zondag. Er hoort wel een kleine nuance bij: stressgevoeligheid zou haar toch wat parten spelen. "Het is een jong meisje, dus is het logisch dat ze af en toe nerveus wordt."

© photonews

Desondanks blijft Herygers bij zijn stelling. "Met Pieterse, Brand en Alvarado is de concurrentie groter geworden, maar ik geloof niet dat zij Fem kunnen verslaan." De dag waarop één van hen de maat neemt van Van Empel is volgens Herygers nog veraf. "Ik moet het eerst met mijn eigen ogen zien."