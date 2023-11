Paul Herygers duidt de grote tegenvallers van het veldritseizoen aan, of zijn het eerder pechvogels?

Om een balans van het veldritseizoen op te maken, moet je bij Paul Herygers zijn. Tegenvallers zijn er ook al geweest, net zoals er uitblinkers waren. Al is het volgens Herygers meer gepast om het over pechvogels te hebben.

Paul Herygers heeft het in De Zondag over de beste crossers tot dusver, maar wordt ook gevraagd naar de tegenvallers. "Ik krijg het bijna niet over mijn lippen, maar toch moet ik de naam Laurens Sweeck laten vallen. Alleen kende hij zoveel tegenslag dat we hier eigenlijk een ander woord voor moeten uitvinden."

© photonews

Er staat er al eentje die dat perfect beschrijft in het woordenboek: pechvogel. Een etiket dat ook een andere renner meekrijgt. "En dan is er nog Michael Vanthourenhout. We kunnen hem moeilijk met de vinger wijzen, want hij is Europees kampioen geworden. Maar daarnaast zit het voor hem niet mee."

Laurens Sweeck moet het voorlopig doen met een tweede plek in de Nacht van Woerden als beste resultaat. Michael Vanthourenhout was dus de beste op het EK en werd voorts nog tweede in de Druivencross. Dit weekend kwam Vanthourenhout in Kortrijk nog hard ten val.