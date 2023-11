Thibau Nys kan nog altijd op enorme lofzang rekenen: "Ik zal niet zeggen dat het in de sterren stond, maar..."

De hype rond hem s even gaan liggen, maar Thibau Nys mag nog altijd veel lof ontvangen. Zijn laatste knalprestatie dateert van op de Koppenberg. Het heeft het geloof van Paul Herygers in het talent van Baloise Trek Lions niet doen afnemen.

Herygers duidt Nys junior in De Zondag aan als de man die dit seizoen het meest progressie heeft gemaakt. "Ik zal niet zeggen dat het in de sterren geschreven stond, maar de manier waarop hij enkele crossen kwam domineren, onder meer bij hoofdsponsor Trek in Waterloo, was bijzonder straf."

Dat bracht inderdaad wel wat teweeg in veldritland. "Na zijn zege daar stond mijn telefoon roodgloeiend, maar ik antwoordde dat we rustig moesten blijven en dat het al heel goed zou zijn als hij deze winter aan een zestal zeges komt. Even dacht ik dat hij dat aantal vlug zou overtreffen, maar nu is de rust teruggekeerd."

Sinds de Koppenberg is een zevende plek in Troyes zijn beste resultaat. "Dat wil niet zeggen dat we de kleine Nys dit seizoen niet meer zullen zien. Er komen nog kansen."