Is het nu Jonas Vingegaard of niet? Tweevoudige Tourwinnaar duikt plots op in Antwerpen



Was Jonas Vingegaard zondagavond op bezoek in Antwerpen voor een restaurantbezoek? Een foto doet uitschijnen van wel, maar het zou om een dubbelganger te gaan. Jonas Vingegaard beleefde een van zijn beste seizoenen ooit, de Deen won voor de tweede keer de Tour en werd ook tweede in de Vuelta. Vingegaard won ook de Dauphiné en het Baskenland en werd derde in Parijs-Nice. Maar zondag dook de Deense Tourwinnaar op bij brasserie Den Artist in Antwerpen. Daar zou Vingegaard een Vlaamse klassieker, witloof met hesp en kaassaus in de oven, hebben gegeten. Vingegaard poseerde ook met de eigenaar van Den Artist en plaatste de foto op Facebook. Maar de kans dat Vingegaard effectief in Antwerpen opdook, is klein. Het gaat wellicht om een dubbelganger die zich voordeed als de tweevoudige Tourwinnaar. Er is enige gelijkenis tussen de twee, maar de verschillen zijn toch duidelijk.



