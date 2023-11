Ex-Belgisch kampioen beseft maar al te goed wat de komst van Wout van Aert en Mathieu van der Poel betekent

Ze zijn stilaan op komst, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het moment komt stilaan dichterbij waarop zij opnieuw in het veld zullen duiken.

Dat betekent dat het een race tegen de tijd is voor de andere veldrijders die al maanden aan het crossen zijn om nog eens een overwinning mee te graaien. Zeker voor diegenen bij wie de teller nog op 0 staat. Verrassend genoeg zit Laurens Sweeck nog altijd in die categorie.

© photonews

In Dublin moest Sweeck nipt de duimen leggen voor Ronhaar, het moet dit weekend dan maar gebeuren in Boom of Flamanville. Dat bevestigt Sweeck ook in een gesprek met Het Nieuwsblad. De 29-jarige veldrijder van Crelan-Corendon geeft aan dat zijn kansen dalen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel erbij komen.

Een ereplaats zal er dan nog wel in zitten, maar winnen wordt dan wel heel moeilijk voor de onfortuinlijke Sweeck, die dit seizoen al met een resem lekke banden moest afrekenen. Blijft die eerste zege ook de eerstvolgende weken uit, dan zal het BK in het rood aangeduid worden als resterende unieke mogelijkheid.