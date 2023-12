Evenepoel, Van Aert of een andere concurrent het meest indrukwekkend? Mathieu van der Poel spreekt zich er over uit

Mathieu van der Poel was van alle wereldtoppers het meest gelukkig in 2023. Van Aert, Evenepoel en Pogacar hadden zo ook hun momenten, maar op de grote afspraken presteerde niemand beter dan Van der Poel, die twee Monumenten én het WK won.

Aan het eind van het jaar was het criterium in Madrid nog een leuk toemaatje voor de man in de regenboogtrui. Marca sprak nadien met hem en heeft nu de inhoud van dat interview online gepubliceerd. Er werd hem onder andere gevraagd naar de andere grote namen uit het wielerpeloton.

Roglic, Van Aert, Pogacar, Evenepoel: wie maakt nu op Van der Poel het meeste indruk? "Het zijn stuk voor stuk geweldige renners. Dit is echt een competitieve generatie die bestaat uit atleten die elke keer ze een nummer opspelden willen winnen. Het is voor mij onmogelijk om er één uit te kiezen."

VAN DER POEL GENIET VAN RIVALITEIT MET VAN AERT

"Het is aan mij om hen te proberen verslaan in de races die voor mij de grote doelen zijn", aldus Van der Poel. Hoewel VDP niet kiest, blijft Van Aert een bijzondere tegenstander voor hem. "Ik kan geen genoeg krijgen van onze rivaliteit. Het klopt dat we elkaar al jaren uitdagen, maar het verveelt nooit en zal nnog lang zo blijven."