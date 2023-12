Belgische topper overal in beeld voor transfer: "Die regel dateert van voor de oorlog"

Het nieuwe wielerseizoen komt met rasse schreden dichterbij. 2024 staat voor de deur, maar heel wat ploegen kijken ook al in de richting van 2025.

Het is opvallend hoeveel ploegen al verder vooruit kijken dan enkel naar het volgende wielerseizoen. Veel teams zijn al volop bezig met het jaar 2025.

Eén van de Belgische toppers van wie we heel binnenkort wellicht veel mogen verwachten is ongetwijfeld Cian Uijtdebroeks. Hij heeft zich in 2023 duidelijk geprofileerd als een ronderenner met klassementsambities.

Al zullen we daar in 2024 bij BORA-hansgrohe niet veel van merken door de komst van Primoz Roglic bij de Duitse wielerploeg, zo denkt ook Alex Merckx, en dus is het logisch dat er al gekeken wordt richting 2025.

“Op het gebied van transfers wordt er nog steeds veel gepraat over de toekomst van Cian Uijtdebroeks”, zegt Merckx in La Dernière Heure. “Er is een beroemde regel van de Internationale Wielerunie dat ploegwissels pas op 1 augustus mogen worden aangekondigd, maar deze regel is achterhaald, hij dateert van voor de oorlog.”

“Je kunt je voorstellen dat er al onderhandelingen gaande zijn over Cian Uijdebroeks. Tal van teams zullen zich in de strijd mengen. Sommigen zullen proberen de anderen te overtreffen, gewoon om ze te ergeren en de prijs op te drijven.”