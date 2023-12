Thibau Nys geeft duidelijke reden waarom hij bijna nooit bij zijn mama slaapt

Thibau Nys zag hoe zijn ouders scheiden. Een stevige verandering en hij wil eigenlijk voor altijd bij allebei zijn.

De laatste twee jaar zit Thibau Nys duidelijk met een schuldgevoel door de scheiding van zijn ouders, zo geeft hij mee in een interview aan het weekblad HUMO.

“Ik woon nu voltijds bij papa, omdat ik nood heb aan structuur. Dat heeft alles te maken met mijn sport”, klinkt het meteen. “Neem nu de dopingcontrole: ze moeten me altijd weten te vinden. Dat verhoogt de drempel om nog eens bij mama te blijven slapen.”

En daar heeft hij het best moeilijk mee, want uiteindelijk spaarde ze zelf kosten noch moeite om ervoor te zorgen dat Thibau ook bij haar altijd terecht zou kunnen.

“Maar ik wil niet dat ze zich tekortgedaan voelt. Toen ze ging bouwen, vond ze het belangrijk dat haar nieuwe huis ook voor mij een thuis zou worden: ik heb er een eigen kamer, een eigen badkamer. Alleen ben ik er nooit. Dat vindt ze spijtig.”

Thibau Nys spreekt dan ook heel duidelijke taal richting zijn mama. “Ik moet haar er vaak aan herinneren: 'Het is niet omdat we elkaar soms een paar weken niet zien, dat ik niet graag bij je ben.' Het is puur praktisch, het ligt niet aan haar.”