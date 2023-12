Nieuwenhuis voert onemanshow op in Val di Sole, twee verrassende Belgen op het podium

In het Italiaanse Val di Sole heeft Joris Nieuwenhuis een onemanshow opgevoerd. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding.

Michael Vanthourenhout werd al eens tweede en won vorig jaar in Val di Sole en behoorde dus tot de favorieten. Ook de nummer twee van vorig jaar, Niels Vandeputte, mocht hopen op een goed resultaat.

Maar het was debutant Joris Nieuwenhuis die iedereen overklaste. De Nederlander dook als eerste het veld in en zette iedereen meteen op achterstand. Vandeputte kon nog even volgen, maar moest Nieuwenhuis ook al snel loslaten.

Verrassend podium

De voorsprong groeide snel tot meer dan een halve minuut en Nieuwenhuis was dan ook al vrij snel zeker van de zege in Val di Sole. Na twee zeges in de Superprestige, pakt Nieuwenhuis nu ook zijn eerste zege in de Wereldbeker.

Niels Vandeputte eindigde uiteindelijk op een minuut tweede, de verrassende Joran Wyseure mocht als derde voor het eerst op het podium van de Wereldbeker. Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck eindigden als vierde, vijfde en zesde.