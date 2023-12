Bradley Wiggins deelt verschrikkelijk ervaring met zijn vader: "Vanaf die dag..."

Bradley Wiggins heeft in een interview met de BBCC teruggekeken op zijn wielercarrière. Vooral een uitspraak van zijn vader is lang blijven hangen.

"Een groot deel van mijn carrière was eigenlijk weglopen van mijn verleden. Het was een afleiding. Veel daarvan is terug te brengen tot mijn vader en het gemis van een vaderfiguur in mijn kindertijd", zegt Wiggins bij BBC.

"Ik herinner me nog dat ik notities maakte op de achterkant van foto’s van hem toen ik twaalf of dertien was. Het waren brieven die ik naar hem schreef. Naar de persoon die ergens was, of er niet was, want we hoorden allerlei verhalen als zou hij vermoord zijn of in de gevangenis zitten."

De ouders van Wiggins scheidden toen hij 2 jaar was, tot zijn 17de hoorde hij niets van zijn vader. Tot zijn vader zijn naam zag staan in een wielermagazine. Op zijn 19de ontmoette Wiggins zijn vader tijdens de Zesdaagse.

Woorden van vader als motivatie

Wiggins reed de pannen van het dak, maar dat kon zijn vader niet verdragen. "Hij pakte m’n arm en trok me dicht bij hem, zodat niemand anders het kon horen en zei: 'Vergeet niet dat je nooit zo goed zal zijn als mij'. Het was een verschrikkelijke ervaring."

"Vanaf die dag had ik de drang om beter te zijn dan hem. Dat gaf me de kracht in 2012." In dat jaar won Wiggins als eerste Brit de Tour en pakte hij in London goud in de Olympische tijdrit.