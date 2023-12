Wout van Aert beleefde mooie tijd met zijn gezin: "Hij stond echt te springen"

Wout van Aert vertrekt vandaag naar Spanje voor een stage met Jumbo-Visma. Hij moet zo afscheid nemen van zijn gezin, waar hij de voorbije weken veel tijd mee doorbracht.

Van Aert is nu pas richting het warme weer in Spanje vertrokken. In tegenstelling tot heel wat andere renners bleef hij de voorbije weken gewoon in België. Hij bracht zo veel tijd door met zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome.

"Het was voor Georges genieten dat zijn papa hem de voorbije maanden af en toe van en naar school kon voeren", zegt zijn vrouw Sarah bij Sportweekend. "Hij stond er echt voor te springen, ik kon hem niet kloppen."

Maar die periode is nu dus afgesloten, want Van Aert trekt de komende twee weken naar Spanje om te trainen met de ploeg. Daarna volgt de drukke kerstperiode in het veld met nog zeven crossen op het programma.

Bij de familie Van Aert zal het ook weer wat aanpassen zijn. "Met een tweede kindje erbij is er toch nog wat meer chaos in huis. Er zal vanaf nu weer meer structuur zijn", zei vrouw Sarah nog.