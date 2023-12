Drie crossen in vier dagen tijd: Deze crosser kan duidelijk de hele wereld aan

Thijs Aerts heeft vorige week in vier dagen tijd maar liefst drie keer gecrosst. En dan heb je nog alle verplaatsingen die hij moest maken.

Donderdagavond reed Thijs Aerts, de broer van de voor dopinggebruik geschorste Toon Aerts, mee in de Cyclocross van Rucphen. Zaterdag was hij van de partij in de Exact Cross van Essen en na wat gelobby van Bart Wellens werd hij ook geselecteerd voor de Wereldbekermanche van Val di Sole.

Van een druk weekje gesproken, maar Aerts blijft er bijzonder cool onder, al deed bijna niemand zelfs de combinatie tussen Essen en Val di Sole.

“Ik zit normaal gezien niet standaard in de WB-selectie. Ik had mijn deelname aan de crossen in Rucphen en Essen echter eerder al toegezegd”, vertelt Aerts aan Indeleiderstrui.

Die mensen wilde hij niet meer teleurstellen. “En als ik iets toezeg, wil ik ook aan het bestuur van de desbetreffende wedstrijd tonen dat ik er graag ben. Ze zetten immers hun centjes opzij voor mij. Dat is iets wat ik respecteer. Als het te combineren viel, ging ik ze dus zeker alle drie rijden. En in dit geval lukte dat.”