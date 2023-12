Michel Wuyts begrijpt reacties over Mathieu Van der Poel helemaal niet

2023 was een magnifiek jaar voor Mathieu van der Poel. In 2024 komen er heel veel nieuwe uitdagingen aan voor de Nederlander.

Mathieu van der Poel reed een fantastisch 2023 bij elkaar. Velen denken dat beter doen of even goed zijn haast onmogelijk is, maar de doelstellingen liggen ongetwijfeld anders.

Zeker door de Olympische Spelen in Parijs in de zomer. “Ik ben altijd van oordeel dat het hart voorrang moet krijgen boven het gezond verstand. En volgens mij ligt dat hart van Van der Poel bij de mountainbike. Dat is een speeltuin voor hem, daar voelt hij zich thuis”, zegt Michel Wuyts bij Wielerrevue.

Dat alleen zal echter niet voldoende zijn voor Van der Poel, zeker ook omdat het in Frankrijk is. “Maar de lokroep van de wegrit zal ook zeker spelen bij hem, als je kijkt naar het parkoers en de Franse inslag met de geschiedenis van zijn opa en ex-renner Raymond Poulidor. De populariteit van Van der Poel als hij op Franse bodem zijn opwachting maakt is enorm. Een halve Fransman is het eigenlijk.”

De Nederlander doet volgens Wuyts ongetwijfeld mee voor de prijzen, waar hij ook start. “Er zijn mensen die beweren dat als Van der Poel tijdens het WK mountainbike in Glasgow niet was gevallen, hij nooit gewonnen zou hebben. Maar we hebben het wel over Van der Poel, hè? Als je ontkent dat hij op de mountainbike de olympische titel kan pakken, dan zit je met je gedachten ergens op een andere planeet.”