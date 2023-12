Ook al interesseert het hem wellicht niet, Mathieu van der Poel op weg naar opvallende mijlpaal

Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn entree in de cross. Hij zal deelnemen aan de X2O Badkamer Trofee in Herentals.

Een weekje vroeger dan eerst gepland doet Mathieu van der Poel zijn intrede in het veldrijden dit seizoen. Het is uitkijken of hij net als Wout van Aert in Essen vorig weekend meteen de overwinning kan pakken.

Dan moet hij wel voorbij Tom Pidcock die in Herentals ook voor het eerst dit seizoen zal crossen. Een titanengevecht tussen de twee tenoren zou heel erg mooi zijn voor de supporters.

Mathieu van der Poel kan in Herentals meteen ook een opvallende mijlpaal in zijn carrière bereiken. Momenteel heeft hij 149 crosszeges als prof behaald, hij zou dus nummer 150 kunnen pakken.

Daarmee zit hij nog een eind verwijderd van de 292 veldritten die Sven Nys gewonnen heeft. Ook Erik De Vlaeminck (206 stuks) zal hij deze winter nog niet kunnen bedreigen.

Roland Liboton won er 156, dat aantal kan Van der Poel deze winter wel evenaren of inhalen, al ligt de Nederlander daar niet echt wakker van. Het WK in Tabor winnen, dat is het enige doel dat hij voor het crossseizoen stelde.