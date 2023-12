Johan Bruyneel wijst op één iets in Uijtdebroeks-saga dat iedereen over het hoofd ziet en trekt conclusie over ontknoping

Hoe eindigt de Uijtdebroeks-saga ? Johan Bruyneel denkt het te weten. Er is één iets waar iedereen nog weinig aandacht heeft aan besteed en wat voor Bruyneel wel een belangrijke zaak is.

Het onderwerp wordt besproken in de podcast The Move. "Uijtdebroeks heeft zich sneller ontwikkeld dan gedacht. Combineer dat met zijn onvrede in de Vuelta en over de samenwerking met Vlasov. De klachten over zijn tijdritfiets was een voortzetting van zijn frustaties", analyseert Johan Bruyneel.

KOMST ROGLIC HEEFT VEEL VERANDERD

"Het past wellicht ook bij zijn intenties om de ploeg te verlaten. Door de komst van Roglic zakte hij ook een plaatsje in de hiërarchie. Veel dingen gebeuren achter de schermen", stelt Bruyneel vast. "Uijtdebroeks heeft een brief gestuurd naar BORA-hansgrohe om te zeggen dat hij zijn contract als beëindigd beschouwd."

"In het wielrennen moet er voor een transfer een akkoord zijn tussen de oude ploeg, de nieuwe ploeg en de UCI. Maar dat zijn de sportieve regels. Laat ons één detaild niet vergeten: de ouders van Cian Uijtdebroeks zijn advocaten", haalt de ex-ploegleider dan aan waar nog bijna niemand het over gehad heeft.

"Wanneer hij dit hele proces in gang zetten, wist hij heel goed wat hij ging gebeuren", zegt Bruyneel over Uijtdebroeks. "Wat Ralph Denk en BORA ook mogen zeggen: Uijtdebroeks gaat volgend jaar rijden voor Visma-Lease a Bike, dat is duidelijk voor mij."

BELGISCHE WET TELT VOOR UIJTDEBROEKS

Die mening is gebaseerd op het feit dat de wet in België van tel is en niet hoe de zaken er juridisch voor staan in een ander land. "Onder de Belgische wet moet hij wellicht enkel nog dertien maanden salaris aan BORA betalen. Op een gegeven moment zal er een soort van akkoord komen."