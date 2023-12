📷 Wat een verandering! BORA-hansgrohe showt nieuwe wielertruitjes

Soudal-QuickStep toonde zijn nieuwe truitjes eerder vandaag al aan het grote publiek. Hun tenues blijven min of meer hetzelfde.

Bij BORA-hansgrohe is het verschil veel groter dan de truitjes van 2023. Zeker qua kleuren is er heel veel nieuwigheid in de tenues.

Zo zitten er nu opvallende fluo-stroken op het shirt. Dat komt omdat Sportful de kledingsponsor geworden is.

Het donkergroen is er nog, maar het is toch een heel ander zicht dan we gewoon zijn van de Duitse wielerploeg.

Je kan de nieuwe truitjes bekijken in het bericht hieronder op X, het vroegere Twitter.

We are excited to introduce our new 2024 look 👀

Sportful is back with a stunning new kit! đŸ”Ĩ How do you like it?



📸 Matthis Waetzel#borahansgrohe #sportful #newseason #newkit pic.twitter.com/DAObHOs4gw