Na belangrijke beslissing: "Ik zie dat zoals wat het veldrijden voor Wout van Aert betekent"

Joris Nieuwenhuis nam een belangrijke beslissing in zijn carrière. En die lijkt helemaal aan te slaan voor de Nederlander.

Vorig jaar koerste Joris Nieuwenhuis ook nog op de weg, maar nu heeft hij zich volledig toegelegd op het veldrijden. In 2017 werd hij nog wereldkampioen bij de beloften.

“Ik heb altijd met plezier gereden voor DSM, maar ik ervaar meer vrijheid als crosser”, vertelt hij aan Sporza. “Ik heb massasprints voor Cees Bol aangetrokken en dan kon ik voorspellen wanneer er gevallen zou worden. En dat ligt niet altijd aan jezelf.”

Parijs-Roubaix was dan ook niet toevallig de favoriete koers van de Nederlander. “Daar is het man tegen man, zoals in het veld. Het geeft me meer voldoening.”

Naast het veldrijden houdt Nieuwenhuis ook van gravelbiken. “Gravelbiken is voor mij wat veldrijden voor Tom Pidcock en Wout van Aert betekent. Ik bekijk het als een voorbereiding en ontspanning.”