De Giro als oorzaak? Tadej Pogacar stelt Vlaamse wielerfans stevig teleur in 2024

Tadej Pogacar kondigde zondag aan dat hij 2024 zal deelnemen in de Giro. Maar dat zal wellicht ten koste gaan van enkele klassiekers.

Het belooft een speciaal wielerjaar te worden voor Tadej Pogacar in 2024. De Sloveen maakt zijn debuut in de Giro, de Italiaanse grote ronde in mei. En dat heeft ook zijn invloed op zijn programma in het voorjaar.

Wat het klassieke voorjaar betreft, snoeit Pogacar stevig in zijn programma. De Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik rijdt Pogacar wel in 2024.

Dit jaar stond Pogacar nog aan de start van de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Die laatste drie koersen won Pogacar ook, maar in 2024 zal Pogacar dus niet naar Vlaanderen afzakken.

"Focussen op de kasseien én de Giro, dat lukt niet", zegt ploegleider Matxin bij de ploegleider de ploegenpresentratie van UAE Team Emirates. De Tour staat in 2024 wel op het programma van de Sloveen.