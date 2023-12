In 2026 wordt opnieuw een EK in ons land gehouden

Het EK gravelbike wordt in 2026 in Houffalize gehouden. Dat laten organisator Golazo en de Europese wielerfederatie UEC weten.

In Leuven werd dit jaar het eerste EK gravelbike gehouden. Toen won Jasper Stuyven de eerste Europese titel. Ook volgend jaar wordt het EK in ons land gehouden, in de streek tussen Halle en Leuven. Nu komt ook 2025 daar nog eens bij.

“Het gravelen trekt niet alleen toppers uit diverse wielerdisciplines aan, maar daarnaast ook erg veel enthousiaste fietsers van alle leeftijden die de combinatie competitie-avontuur opzoeken”, zegt Enrico Della Casa, voorzitter van de UEC.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, is blij met de keuze. “Houffalize is een bekende naam in de internationale wielerwereld, vooral in het mountainbiken. Ik ben ervan overtuigd dat de stad in het hart van de Ardennen klaar is voor deze taak, met een indrukwekkend parcours in een fantastisch landschap. Het zal opnieuw geweldig zijn om amateurs naast professionele rijders te zien racen. Dat is precies wat gravelracen zo uniek maakt."