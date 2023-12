'Lotto Dstny stelt enkele renners teleur, maar heeft goed nieuws voor Arnaud De Lie'

Slaat Lotto Dstny dit jaar opnieuw de Giro over? De Belgische ploeg deed dat dit jaar en dat pakte goed uit.

Lotto Dstny degradeerde dit jaar uit de WorldTour, maar had door een wildcard wel de optie om in alle grote koersen te starten. Ze waren wel niet verplicht om te starten en de Belgische ploeg koos er dit jaar voor om de Giro niet te rijden.

De ploeg gokte erop dat het tijdens de Giro in kleinere wedstrijden meer UCI-punten kon sprokkelen. En Lotto Dstny scoorde ook goed. Onder meer Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Milan Menten scoorden goed.

Geen Giro, De Lie naar de Tour?

Volgens Het Nieuwsblad houdt Lotto Dstny ook in 2024 vast aan dat vertrouwde recept. De Belgische ploeg wil opnieuw scoren in andere wedstrijden tijdens de Giro. In 2025 zou de ploeg wel weer de Italiaanse grote ronde rijden.

Door het overslaan van de Giro zou het wel renners als Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils teleurstellen. Maar het zou wel betekenen dat Arnaud De Lie in 2024 aan de start staat van de Tour de France.