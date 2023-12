OFFICIEEL Toon Aerts heeft een nieuwe ploeg beet

Begin december was het al geweten, maar nu is het ook officieel. Toon Aerts heeft zijn contract getekend bij Deschacht-Hens-Maes.

Veldritploeg Deschacht-Hens-Maes heeft vandaag de komst van Toon Aerts aangekondigd. Hij werd twee jaar geleden op doping betrapt en is nog geschorst tot 16 februari. Een dag later, in Sint-Niklaas, zal hij opnieuw in het veld te zien zijn. Hij tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen 2025-2026.

“Al na de eerste gesprekken had ik meteen een goed gevoel bij deze ploeg”, zegt Aerts in een persbericht van de ploeg. “Een jonge, ambitieuze omgeving dewelke de afgelopen jaren steeds stappen heeft gezet naar een verdere professionalisering. Voor mezelf is dit de ideale omgeving om mij terug in het veldritwereldje te gooien en een definitieve streep te trekken onder de voorbije twee jaar.”

“Hopelijk kan ik met mijn staat van dienst en ervaring het team een nieuwe stap laten zetten naar podia en overwinningen op het hoogste niveau. Ik kijk alvast uit naar de 3 wedstrijden die ik dit veldritseizoen nog kan afwerken, maar ook reeds verder naar de zomer met een combinatie van weg- en gravelwedstrijden, waarbij het BK gravel in Turnhout meteen een mooie uitdaging is in eigen regio.”