Openhartige Thibau Nys twijfelt stevig aan zichzelf na moeilijke periode

Zaterdag in Antwerpen is Thibau Nys er voor het eerst in 20 dagen weer bij. Maar hij zit ook nog altijd met twijfels.

Het veldritseizoen van Thibau Nys begon fantastisch met drie overwinningen. In Waterloo, Beringen en op de Koppenberg. Maar daarna verliep het veel minder met enkele slechte uitslagen zoals een 27ste plaats in Niel of een 27ste in Flamanville.

Zaterdag duikt Nys dus opnieuw het veld in, in Antwerpen. Net die cross wordt de eerste confrontatie tussen de Grote Drie dit seizoen. Maar daar trekt Nys zich voorlopig weining van aan.

Twijfels

Maar toch zitten er ook twijfels in het hoofd van Nys. "Ik heb ze, heel veel zelfs", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zowel op de weg als in het veld heeft hij periodes van hoge pieken, maar ook met diepe dalen.

Al vindt Nys dat hij maar drie slechte wedstrijden heeft gehad dit seizoenin het veld: het EK (opgave), Niel (27ste) en Flamanville (19de.) "Een zesde of zevende plaats, zoals in Dublin of in Troyes, kan je niet echt rampzalig noemen."

Maar twijfel is er dus ook bij een groot talent zoals Nys, die al enkele mooie overwinningen behaalde. "De puzzelstukjes zullen de komende jaren in elkaar moeten vallen."