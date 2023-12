'Pogacar grootverdiener in het peloton, terwijl Evenepoel, Van Aert en Van der Poel drie keer minder krijgen'

Renners en vooral de toprenners verdienen goed hun boterham met wielrennen. Toch zijn er nog grote verschillen tussen de toppers.

In vergelijking met voetballers verdienen renners nog altijd relatief weinig, maar toch stijgt het loon van de renners wel stevig de laatste jaren. De UCI maakte deze week zelf enkele cijfers bekend over het geld van de ploegen.

Zo is het gemiddelde loon van een WorldTour-renner gestegen van 373.000 euro in 2021 naar zo'n 449.000 euro in 2024. Een stijging van 76.000 euro, of zo'n twintig procent in zo'n drie jaar tijd.

Ook de ploegen werden wat rijker. Het gemiddelde budget bedraagt nu zo'n 28 miljoen euro per jaar, voor alle ploegen samen gaat het om 499 miljoen euro. In 2021 was dat nog 379 miljoen euro, een stijging van zo'n 31%.

Pogacar verdient het meeste

De UCI gaf geen cijfers over de lonen van de renners, La Gazzetta dello Sport en TotalVelo deden dat wel. Tadej Pogacar is de grootverdiener met zo'n 6 miljoen euro per jaar, ploegmaats Pidcock, Thomas en Bernal maken de top vier vol.

In de top tien staan ook twee Belgen met Wout van Aert en Remco Evenepoel, zij verdienen net als Mathieu van der Poel zo'n 2 miljoen euro per jaar of drie keer minder dan Tadej Pogacar.

Top tien best betaalde renners in 2023

1. Tadej Pogacar (UAE) 6 miljoen euro

2. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) 4 miljoen euro

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) 3,5 miljoen euro

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 3 miljoen euro

5. Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) 2,9 miljoen euro

6. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2,5 miljoen euro

7. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) 2,3 miljoen euro

8. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 2 miljoen euro

9. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) 2 miljoen euro

10. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 2 miljoen euro