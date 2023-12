Rik Van Looy lacht zich een breuk met voetballers

Rik Van Looy is vandaag 90 jaar geworden. De wielerlegende zit niet verlegen om een straffe uitspraak.

Het Nieuwsblad interviewde Rik Van Looy al vorige week naar aanleiding van het feit dat hij vandaag 90 jaar wordt. Dat leverde heel wat straffe uitspraken op.

Zoals zovelen beoefende Van Looy vroeger verschillende sporten. Naast het wielrennen was hij ook bezig met voetbal, maar uiteindelijk moesten er keuzes gemaakt worden.

“Op den duur moest ik kiezen: voetbal of koers. En hoe ging dat? Ik was juist twee keer kampioen van België geworden bij de liefhebbers. ‘Dan zal ik maar coureur worden, zeker?’”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Al had hij ook voor voetbal kunnen kiezen, want dat ging zeker ook lukken om prof te worden, zo oordeelt hij zelf. “Maar had ik, achteraf bekeken, dezelfde carrière kunnen maken als voetballer, ik had anders gekozen.”

Al lacht Van Looy zich ook een breuk als hij over voetballers begint. “Voetbal is minder afzien. En in de koers moet je individueel presteren, terwijl je in het voetbal met elf bent. Daar kun je al eens een half uurtje slecht spelen, niemand die erop let.”