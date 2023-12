Toon Aerts na dopingschorsing in dienst nemen? Sportief manager legt uit waarom wel

Het is niet vanzelfsprekend om een renner die op doping betrapt werd in dienst te nemen. Deschacht-Hens-Maes deed het wel met Toon Aerts.

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Vanaf 17 februari rijdt Toon Aerts twee jaar lang voor Deschacht-Hens-Maes.

Voor de wielerploeg is het niet gemakkelijk om hem in dienst te nemen. Eerst werd een rondje bij de sponsors gedaan, maar niemand had daar problemen mee.

Daar was ook een reden voor. Sportief manager Bart Verschueren laat aan WielerFlits weten dat zijn ploeg alle documenten mocht inkijken over de dopingschorsing en dat daarin duidelijk stond vermeld dat het om niet-intentioneel dopinggebruik ging.

Al had Verschueren nog een andere link met Aerts. “Heel lang geleden, in een ver verleden, heb ik als renner nog bij hem in de ploeg gereden”, laat Verschueren weten bij WielerFlits. “We hebben inzicht in zijn trainingswaarden gekregen. Die zien er momenteel heel goed uit. In dat opzicht heb ik veel vertrouwen in zijn komst.”

“Qua prestaties kijk ik vooral naar volgend seizoen en het jaar erna. Dan zijn we enorm ambitieus en hopen we dat Toon op hetzelfde niveau kan presteren als voor zijn schorsing: podia en overwinningen op het hoogste niveau.”