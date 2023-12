Hij heeft er duidelijk geen zin in: "Zoals Bakelants? Laat de Jan maar doen"

Rik Van Looy is vandaag 90 jaar geworden. De wielerlegende neemt alvast geen blad voor de mond en geeft honderduit zijn mening over alles wat met de koers te maken heeft.

Rik Van Looy is niet geneigd zijn mening voor zichzelf te houden. In de interviews die de wielerlegende geeft klinkt altijd zijn ongezouten mening. Hij zou dan ook een ideale figuur zijn om hier en daar als analist op te treden, maar daar heeft Van Looy duidelijk geen zin in.

“Zoals Bakelants? Laat de Jan maar doen. Hij doet dat goed. Ik peins dat je er veel vijanden mee krijgt. Nu ook. Het is dat jij naar mijn gedacht over Evenepoel en de Wout vraagt, maar eigenlijk wil ik die jongens niet kwetsen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En er is nog meer dat Van Looy dwarszit. “Ik snap het systeem van die co-commentatoren ook niet. Als je een goede journalist bent, waarom heb je dan nog iemand naast je nodig? Pak de cyclocross. Hoe dikwijls moet de journalist niet vragen aan den Herygers wat er precies gebeurd is? Dat is niet juist, hé?”