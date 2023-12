Nieuwenhuis onthult hoe anders het veldrijden is met Van Aert en Van der Poel erbij

Joris Nieuwenhuis werd zaterdag in Antwerpen vijfde. Niet helemaal in de verwachtingen, maar toch was de Nederlander tevreden.

Joris Nieuwenhuis legt zijn focus dit seizoen helemaal op de Wereldbeker, met uitzondering van Dublin reed hij alle manches. In Val di Sole won Nieuwenhuis zijn eerste manche, de Nederlander was er heer en meester.

In Namen had Nieuwenhuis al tegen Tom Pidcock gereden, in Antwerpen moest Nieuwenhuis het voor het eerst dit seizoen opnemen tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Ik wist niet wat ik moest verwachten", zegt de Nederlander.

Eigen koers gereden

"En dan bedoel ik hoe de koers verloopt, want dan wordt er wel anders gereden. De eerste twee ronden wist ik goed vooraan te blijven, maar toen Mathieu ging, kon er gewoon niemand volgen", stelt hij.

"Daarna was het zaak om mijn eigen koers te rijden, want er was het gevaar dat als je over je limiet ging, dat je dan heel ver terug zou vallen, omdat het zo dicht bij elkaar lag."

In de voorlaaste ronde moest Nieuwenhuis afhaken voor het podium toen Iserbyt en Van Aert versnelden. Hij werd uiteindelijk vijfde. "Maar het was wel fijn en ben tevreden met mijn koers."