Het kamp-Mathieu van der Poel laat zich erover uit of heerschappij ook na Kerstmis verder gaat en lang blijft duren

Zalig Kerstmis, iedereen! Ook Wielerkrant wenst u allen een fijne feestdag. Mathieu van der Poel kan op deze eerste kerstdag wakker worden in de wetenschap dat hij sinds zijn rentrée in de cross heer en meester is.

Het is de vraag of dat blijft duren. Wellicht zijn de mensen in zijn eigen ploeg of entourage diegenen die dat het beste kunnen inschatten. Wielerkrant vroeg het dan ook aan Niels Vandeputte: gaat zijn ploegmaat die heerschappij verderzetten, gaat die de veldritten zo vroeg naar zijn hand blijven zetten? "Dat is een goede vraag. Ik kan daar niet op antwoorden, ik heb geen glazen bol", wil Vandeputte zich niet wagen aan wilde voorspellingen. "Ik ben gewoon benieuwd naar wat hij de volgende weken nog allemaal gaat laten zien, daar kijk ik al naar uit." © photonews In elk geval: met een Mathieu van der Poel op zijn beste niveau beloven het nog mooie tijden te worden voor Alpecin-Deceuninck. En zal het voor het publiek genieten zijn van zoveel klasse. "Ik denk dat we nog mooie crossen gaan krijgen."